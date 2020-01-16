Об этом в Twitter сообщает пресс-служба российского парламента.

Уточняется, что в поддержку кандидатуры Путина проголосовали 383 депутата Госдумы.

При этом 41 депутат воздержался от голосования, а против не был никто.

Отмечается, что перед голосованием представитель президента в парламенте заявил, что Мишустин “соответствует всем требованиям к кандидату на пост премьер-министра РФ”.

В свою очередь сам Михаил Мишустин рассказал, что правительство должно заняться подготовкой документов для реализации послания президента страны Владимира Путина.