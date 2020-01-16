Об этом в Twitter сообщает пресс-служба российского парламента.
Уточняется, что в поддержку кандидатуры Путина проголосовали 383 депутата Госдумы.
При этом 41 депутат воздержался от голосования, а против не был никто.
Отмечается, что перед голосованием представитель президента в парламенте заявил, что Мишустин “соответствует всем требованиям к кандидату на пост премьер-министра РФ”.
В свою очередь сам Михаил Мишустин рассказал, что правительство должно заняться подготовкой документов для реализации послания президента страны Владимира Путина.
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