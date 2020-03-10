Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Так, 380 российских депутатов проголосовали “за”, 43 – “против”, один воздержался.

Инициативу об обнулении сроков внесла депутат от “Единой России”, бывший космонавт Валентина Терешкова. Соответствующая поправка будет включена в законопроект об изменениях в конституцию РФ.

Выступая в Госдуме РФ, Терешкова заявила, что необходимо либо вообще убрать ограничения на количество президентских сроков, либо, “если этого потребует ситуация и этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность”. Она также объявила, что жители РФ выступают за то, “чтобы Путин обязательно остался”.

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В поправке указано, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков “не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента России.., вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало эту должность”.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что это предложение нужно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным. Тот пришел в Думу после 15:00 и заявил, что согласен на обнуление, если это одобрит конституционный суд страны.

Действующая редакция конституции РФ предполагает запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Действующий российских лидер Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд. Его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Валентина Терешкова — летчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-майор авиации (1995), российский политик, депутат Государственной думы РФ, член высшего совета “Единой России”.

Свой космический полет (первый в мире полет женщины-космонавта) Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Она единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку.