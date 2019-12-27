Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) профинансирует производство фильма о катастрофе малазийского авиарейса МН-17.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.

“26 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ОО “Творческое объединение “Вавилон 13” договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма “Железные бабочки” размером 2 млн 305 тыс. 846,96 грн. (54% общей стоимости производства фильма)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что документальный фильм “Железные бабочки” стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Любый, продюсеры — Владимир Тихий, Андрей Котляр.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью российско-оккупационные войска сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса “Бук”. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.