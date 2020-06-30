На закупки Министерства внутренних дел пришлось более 14% всех средств, потраченных в Украине на противодействие коронавируса. Подчиненные министерству структуры заключили сделок на 608 млн грн.

Об этом говорится в расследовании Алексея Ярильченка и Ярослава Пилипенко для “Dozorro”.

29 марта Правительство разрешило покупать необходимое для преодоления коронавируса по упрощенной процедуре – без проведения публичного конкурса. Крупнейшим покупателем по коронавирусной процедурой стало МВД, которое потратило больше, чем 171 опорная больница 18 областей.

Более трети денег – 217 млн ​​грн., МВД потратило на закупку оборудования и средств для подчиненных медицинских учреждений, обслуживающих действующих и бывших правоохранителей. Только на деятельность Центрального госпиталя МВД выделили более 122 млн грн., средства пошли на покупку тестов и средств индивидуальной защиты.

В то же время, по информации Министерства здравоохранения, подчиненные МВД заведения не являются опорными больницами: при обнаружении симптомов коронавирусной болезни, правоохранители так же госпитализируются в другие медицинские учреждения.

Например, все опорные больницы Черновицкой области, которая сильно пострадала от эпидемии, потратили на коронавирусные закупки втрое меньше, чем один Центральный госпиталь МВД — 38,3 млн грн.

Центральный госпиталь МВД в апреле по упрощенной процедуре для борьбы с COVID-19 заключил соглашение с ООО “Мечта-Медикал” о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких на 51,15 млн грн. После того, как “Наши деньги” обнаружили, что аппараты купленные на четверть дороже других закупщиков, соглашение отменили из-за отсутствия необходимости.

В свою очередь Отдельная комендатура охраны и обеспечения Государственной пограничной службы, также подчиненной МВД, заключила соглашение с ООО “Медгарант” на закупку трех рентгеновских аппараты по 6,4 млн грн. каждый. На обращение журналистов в “Медгарант” предложили гораздо меньшую цену за такой же рентген – по 4,6 млн грн./шт.

Почти четверть средств МВД были направлены подчиненном предприятию “Форт” – 154 млн грн. До пандемии “Форт” специализировался на разработке и изготовлении огнестрельного оружия и спецсредств, а в последние месяцы начало поставлять импортные средства индивидуальной защиты. Так, “Форт” в мае продал Центру обслуживания подразделений Национальной полиции Украины 1800 многократных масок-респираторов по 4,7 тыс. грн / шт., хотя до этого Центральная поликлиника МВД покупала такие респираторы на 15% дешевле у этого же предприятия.

27 марта Центральный госпиталь МВД заключил соглашение с ООО “Технополис 15” о закупке средств защиты от коронавируса на 47,32 млн грн. При этом, фирму выбрали без конкурса, стоимость средств была дороже аналогичных закупок полиции. После этого журналисты зафиксировали визит в министерство владельца сети “Эльдорадо” Виктора Полищука, с которым связано и “Технополис 15”.

Несмотря на сокращение расходов других министерств, МВД заказали реконструкцию здания собственного отеля в центре Киева – на это направили более 37 млн ​​грн. Соглашение по результатам тендера подписали с ООО “СК КБР”, которое фигурирует в уголовном производстве полиции о растрате средств на ремонте столичной библиотеки. Также “Наши деньги” зафиксировали завышение цен на материалы при заказе прошлого года фирме ремонта хирургического корпуса в Киеве. Фирма принадлежит Дмитрию Нестеруку.

Напомним, 19 июня бюджетный комитет парламента одобрил выделение МВД из Фонда борьбы с короной вирусом 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.