Госпитали Министерства внутренних дел, Службы безопасности и "Укрзализныци" являются потенциальным резервом коек для больных коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал в эфире “Громадского радио” замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, МОЗ сейчас ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом.

“Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как “Укрзализныця”, Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, пограничников. Это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что также рассматривается вопрос разворачивания дополнительных госпиталей.

“Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения. В первую очередь речь идет о Киеве, об Одесской и Донецкой областях”, – рассказал Ляшко.

По его словам, сейчас “достаточно остро” стоит вопрос медицинских кадров – врачей.

“Самое критическое то, что временный госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры, врачи. И вот вопрос с врачами сегодня достаточно острый. Врачей на парашютах не сбросят, и они за один час не научатся, или за неделю. Поэтому, когда мы говорим о необходимости соблюдения противоэпидемических норм, и мы говорили об этом весной и летом, мы вводим все эти ограничения неспроста, а чтобы предотвратить стремительный рост (заболевания, – ред.), чтобы не было коллапса системы здравоохранения”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что хоть система здравоохранения в Украине сейчас справляется с ситуацией, но она “не безразмерная”.

“У каждого есть резерв и запас мощности. Я бы не хотел, чтобы мы его испытали в Украине и начали вводить так называемое медико-санитарное сортирование”, – подытожил Ляшко.

(На видео – с 1 час. 4 мин.)