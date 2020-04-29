Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, отвечая на вопрос, кто будет следить за соблюдением карантинных мер на рынках в случае их открытия.

“У нас есть в государстве соответствующий орган Госпродпотребслужба, которая должна контролировать, в том числе, соблюдение карантинных мероприятий на продовольственных рынках. То есть вопросами контроля за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены Правительством, будет заниматься Госпродпотребслужба”, – отметил министр.

Степанов уточнил, что в случае выявления нарушений рынки будут вновь закрывать.

“Если будут большие нарушения на том или ином рынке, то им (Госпродпотребслужбе, – ред.) будет предоставлено право по закрытию таких рынков. Потому что для нас здоровье граждан очень важно, мы не можем допустить вспышек в связи с нарушением тех или иных правил”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 18:15)