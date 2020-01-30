Госсекретарь Майк Помпео прибыл в Киев: фото

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей странице в Twitter.

“Украина приветствует доброго друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии”, — написал он.

“Хорошо быть в Киеве сегодня. Поддержка США для Украины остается неизменной, и я собираюсь отметить это во время встреч с лидерами украинской власти для обсуждения путей, которыми мы можем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободного и демократического государства”, – написал Помпео.