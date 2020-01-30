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Госсекретарь Майк Помпео прибыл в Киев: фото

Вечером в четверг, 30 января, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев.

Четверг, 30 января 2020, 23:23

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей странице в Twitter.

“Украина приветствует доброго друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии”, — написал он.

“Хорошо быть в Киеве сегодня. Поддержка США для Украины остается неизменной, и я собираюсь отметить это во время встреч с лидерами украинской власти для обсуждения путей, которыми мы можем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободного и демократического государства”, – написал Помпео.

  • Ранее появилась информация, что государственный секретарь США Майк Помпео якобы нагрубил журналистке Луиз Келли, спросившей его об Украине во время интервью, темой которого был Иран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – якобы спросил ее Помпео.
  • Впоследствии государственный секретарь США обвинил журналистку радио NPR Луизу Келли во лжи.
Теги: Майк Помпео, Киев

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