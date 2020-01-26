Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США, которое опубликовано в субботу.

“Репортер NPR Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. Первый раз в прошлом месяце при подготовке нашего интервью, а затем второй раз вчера, согласившись, что наш разговор после не будет оглашаться. Стыдно, что эта журналистка решил нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как беззаботные СМИ стали пытаться причинить вред президенту Трампу и нынешней администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим средствам массовой информации”, – говорится в заявлении.

Он также написал, что “Бангладеш – не Украина”, возможно апеллируя к тому, что журналистка могла не найти Украины на карте без обозначения названий стран.