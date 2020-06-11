Об этом сообщает портал Opendatabot.

“В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина”, – говорится в сообщении.

По данным Госстата, до начала карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около 1000 человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии – около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшим смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь.

“В конце мая мы снова обратились к Госстата с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина”, – отмечают в Opendatabot.

Официальные данные МОЗ Украины по состоянию на 4 июня говорят о 747 смертях от коронавируса с начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

Госстат в свою очередь сообщает, что ежемесячная статистика о количестве умерших по причинам смерти формируется на основании документов, которые предоставляют отделы межрегиональные отделы регистрации.

“С учетом постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2″ и в связи с необходимостью принятия соответствующих мер, на время действия карантина отделы регистрации приостановили выдачу актовых записей гражданского состояния и документов, удостоверяющих случаи смерти”.

Таким образом, ежемесячная статистическая информация о количестве умерших будет сформирована и обнародована в положенные сроки, но без распределения умерших по причинам смерти.