Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуры Одессы и Киева материалы относительно решения суда, которое может привести к окончательному переходу в частную собственность "Одесской киностудии".

Об этом говорится в документе, направленном Офисом генпрокурора в адрес Гильдии кинематографистов Одессы. Документом располагает редакция одесского издания “Таймер”.

Так, 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче из госсобственности 12 % акций ЧАО “Одесская киностудия”. Иск был подан самой киностудией к Министерству культуры. Она потребовала конфисковать у государства акции на сумму в 7,4 млн грн.

Таким образом, государственный пакет акций в размере 50 % плюс 1 акция сократился до 38 %, и государство по сути может потерять контроль над киностудией.

“Ваше электронное обращение относительно возможного нарушения интересов государства в связи с вынесением Хозяйственным судом Киева решения… об отчуждении из государственной собственности свыше 10 % акций ЧАО “Одесская киностудия”, необжалования Министерством культуры указанного решения… рассмотрено… Оно направлено для решения в прокуратуры г. Киева и Одесской области”, – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению на сайте “Одесской киностудии”, собственниками ее акций являются: государство Украина в лице Министерства культуры Украины, ООО “Новая киностудия” (г. Одесса – 24,99 % от уставного капитала) и ООО “Медиа коворкинг” (г. Киев – 24,99 % от уставного капитала).

Считается, что за фирмами, являющимися держателями частного пакета акций киностудии, стоят нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко и бизнесмен–застройщик Андрей Ваврыш.

В частности, сам Ваврыш в интервью Bihus.info рассказывал, что ведет совместный бизнес с бывшим гендиректором “1+1”, нардепом Александром Ткаченко (речь идет об “Одесской киностудии”).

Ваврыш стал совладельцем Одесской киностудии в 2018 году. До того момента половина акций киностудии принадлежала Министерству культуры Украины, а другая половина (49,99%) — частной компании “Новая киностудия”, которая связана с Ткаченко.

Сегодня частная доля в равной мере поделена между двумя юридическими лицами — ООО “Новая киностудия” и ООО “Медиа коворкинг”.