Островное тихоокеанское государство Палау стало первой в мире страной, запретившей солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской жизни.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Начиная с 1 января 2020 года, солнцезащитный крем, который включает токсичные ингредиенты, в частности оксибензон, запрещено использовать и продавать.

Такое решение было принято из-за того, что кремы наносят вред окружающей среде, в том числе кораллам и тропическим рыбам.

“Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку окружающая среда – это гнездо жизни”, – отметил президент Палау Томас Ременгесау.

Он уточнил, что токсичные вещества из солнцезащитных кремов были обнаружены во многих местах островов, а также в тканях живых существ.

“Когда наука говорит нам, что такая практика вредит коралловым рифам, популяциям рыбы или же океану, наши люди обращают на это внимание, и наши посетители тоже делают это. Токсичные химические вещества, входящие в состав солнцезащитного крема, были найдены в важнейших природных зонах Палау и в тканях наших самых известных видов. Мы не против того, чтобы быть первым государством, которое запретило эти химические вещества, и мы выполним свою роль для распространения этой практики”, – подчеркнул Ременгесау.

Островное государство Палау позиционирует себя как “нетронутый рай” для дайверов. Лагуна на Скалистых островах Палау является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Население страны составляет более 20 тысяч человек, проживающих на сотнях островов.

Запрет на использование солнцезащитного креме был анонсирован еще в 2018 году.

Помимо Палау, запретить солнцезащитный крем планируют Гавайи, Американские Виргинские острова и остров Бонэйр на юге Карибского моря, который принадлежит Нидерландам.

Республика Палау — островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии. Оно состоит из 328 островов общей площадью 458 кв.км, относится к Микронезии.

Страна состоит из 16 штатов. Ее столица – Нгерулмуд. Глава исполнительной власти — президент, законодательный орган — двухпалатное национальное законодательное собрание (сенат и палата делегатов).