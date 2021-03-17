Сегодня, 17 марта, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Об итогах проинформировали в пресс-службе делегации Украины.

Как сообщалось, 16 марта заседание политической подгруппы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе было прервано по просьбе Украины из-за привлечения Россией к переговорам террористки. Речь идет о гражданке Украины Майе Пироговой, осужденной за терроризм на 10 лет и объявленной Украиной в розыск.

Сегодня главы делегаций ТКГ не заслушали отчет политической подгруппы, поскольку украинские делегаты отказались от переговоров с участием террористки.

Впрочем, работа гуманитарной и экономической подгрупп продолжилась. От Украины на заседании вместо Леонида Кравчука председательствовал вице-премьер Алексей Резников.

Экономическая подгруппа договорилась, что до 26 марта стороны предоставят списки кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Координатор подгруппы по безопасности и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик сообщил, что проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения готов. Он был предварительно согласован во время “нормандского саммита” в Париже в 2019 году.

Резников предложил к Пасхе начать процесс “гуманитарного разминирования” (участков, где расположены кладбища, объекты инфраструктуры и т.д.), а также разблокировать работу КПВВ “Счастье” и “Золотое”. Ожидаются соответствующие решения российской делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.