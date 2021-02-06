Об этом сообщили в самом агентстве и обнародовали видео нападения.
Отмечается, что журналист Максим Юрьев и оператор, которые являются штатными работниками агентства, выполняли редакционное задание: готовили материал о ценах на рынке и как можно сэкономить киевлянам.
Практически сразу после начала работы журналиста группа охранников “Столичного”, без каких-либо объяснений, применяя физическую силу, набросились на съемочную группу, начали препятствовать съемке, а затем силой вытолкали журналиста и оператора с рынка.
При этом на рынке нигде не было какого-либо уведомления, что видеосъемка там запрещена.
По данным агентства, охранники также выхватывали телефоны у рядовых граждан – свидетелей конфликта.
Отмечается, что охранники отказались показывать документы, которые бы подтверждали их личности и принадлежность к выполнению каких-либо обязанностей на рынке. На головах охранников были плотно натянуты капюшоны и бафы, что затрудняет установление их личностей.
После инцидента журналист вызвал полицию, чтобы составить заявление о преступлении.
В агентстве указывают на то, что охранники рынка нарушили ст. 171 Уголовно кодекса Украины (“Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов”), а также ст. 347-1 УК (“Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста”).
- 2 февраля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о существенном усилении ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.