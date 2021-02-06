Сегодня в Киеве на рынке "Столичный" охранники совершили нападение на съемочную группу информационного агентства "Большой Киев".

Об этом сообщили в самом агентстве и обнародовали видео нападения.

Отмечается, что журналист Максим Юрьев и оператор, которые являются штатными работниками агентства, выполняли редакционное задание: готовили материал о ценах на рынке и как можно сэкономить киевлянам.

Практически сразу после начала работы журналиста группа охранников “Столичного”, без каких-либо объяснений, применяя физическую силу, набросились на съемочную группу, начали препятствовать съемке, а затем силой вытолкали журналиста и оператора с рынка.

При этом на рынке нигде не было какого-либо уведомления, что видеосъемка там запрещена.

По данным агентства, охранники также выхватывали телефоны у рядовых граждан – свидетелей конфликта.

Отмечается, что охранники отказались показывать документы, которые бы подтверждали их личности и принадлежность к выполнению каких-либо обязанностей на рынке. На головах охранников были плотно натянуты капюшоны и бафы, что затрудняет установление их личностей.

После инцидента журналист вызвал полицию, чтобы составить заявление о преступлении.

В агентстве указывают на то, что охранники рынка нарушили ст. 171 Уголовно кодекса Украины (“Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов”), а также ст. 347-1 УК (“Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста”).