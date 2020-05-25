На данном этапе говорить о проведении концертов в Украине нельзя, так как до 22 июня действует адаптивный карантин. Ближе к этой дате в Правительстве будут рассматривать возможность проведения подобных массовых мероприятий.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос, когда власти позволят проводить концерты и состоится ли концерт Ленни Кравица, назначенный на 13 июня.

“13 июня вряд ли, это невозможно. Потому что, исходя из нашей эпидемиологической ситуации и нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который наступит с 1 июня, или после 10 июня”, – отметил он.

“Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях”, – добавил Степанов.

(На видео – с 12:12)

Как известно, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начался 22 мая: разрешена работа общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работа гостиниц, но с ограничениями.

На втором этапе, который начался 25 мая, Правительство позволило восстановить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. Тогда будет восстановлена работа фитнес-центров и учебных заведений, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

В рамках четвертого этапа смягчения карантина, который начнется с 10 июня, разрешат работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу гостиниц и хостелов.

Пятый этап ослабления адаптивного карантина включает только восстановление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.