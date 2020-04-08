Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что к согласию о том, что говорить о смягчении карантина еще нельзя, пришли на совещании с участием Президента Владимира Зеленского.
Отмечается, что ключевым вопросом являются приближающиеся Пасхальные праздники, которые представляют угрозу скопления людей.
“Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро”, – считает Президент.
При этом, по словам Зеленского, “много украинцев ответственно относятся к карантину”.
“Мы должны быть ответственными по поводу людей и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в этот час”, – добавил Президент.
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