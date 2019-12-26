Это передает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что в комментарии журналистам такую информацию озвучила спикер ГБР Анжелика Иванова.

“По поводу проекта сообщения о подозрении, насколько мне известно, он был возвращен из Генеральной прокуратуры без соглашения, аргументируя это тем, что нет решения по данному лицу, а именно, которая является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решения по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в данный момент является таким, который не утвержден”, – сказала она.

Также спикер подчеркнула, что развитие событий в этом деле сейчас предсказать трудно.

“Потому что тут уже в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться следствие, в меру того, сколько доказательств будет получено, в том числе, и по народному депутату, и собственно, по гражданке, соответственно, возможно, будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован”, – рассказала она.

Как сообщалось ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний народного депутата от “Европейской Солидарности” Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Речь идет о резких репликах Федины о возможных угрозах жизни Зеленского, которые прозвучали в ее совместном с блогером Марусей Звиробий видео. Ролик был посвящен скандальному разговору Зеленского с добровольцами в Золотом на Донбассе, во время которого глава государства в резкой форме потребовал от них сдать оружие. В частности, Федина сказала, что Зеленский был недостаточно экипирован во время поездки на передовую, а там “ненароком может взорваться граната”.