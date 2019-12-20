Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Сообщается, что после обстрелов со стороны боевиков украинские правоохранители изъяли отстрелянные боеприпасы. Эти боеприпасы были произведены на территории РФ.

“Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 “Таволга”, 2006 года выпуска, производства РФ. В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 “Таволга” на вооружении не состояло и не состоит”, — объяснили в ГПУ.

Также в ведомстве отметили, что эти доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.