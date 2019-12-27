Генпрокуратура вернула в Госбюро расследований проект подозрения нардепу Софие Федыне и волонтерке Марусе Звиробий для устранения недостатков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

“Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о ряде противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины “О статусе народного депутата Украины”, “О Регламенте Верховной Рады Украины”.

“29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало”, — отметили в ГПУ.

Как сообщалось ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний народного депутата от “Европейской Солидарности” Софии Федины и волонтерки Маруси Звиробий о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Речь идет о резких репликах Федыны о возможных угрозах жизни Зеленского, которые прозвучали в ее совместном с блогером Марусей Звиробий видео. Ролик был посвящен скандальному разговору Зеленского с добровольцами в Золотом на Донбассе, во время которого глава государства в резкой форме потребовал от них сдать оружие. В частности, Федына сказала, что Зеленский был недостаточно экипирован во время поездки на передовую, а там “ненароком может взорваться граната”.

26 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье Уголовного кодекса Украины “Угроза убийством в отношении президента Украины” народному депутату от “Европейской Солидарности” Софии Федыне и волонтеру Марусе Звиробий.

28 ноября утром в дом активистки и волонтера Маруси Звиробий в городе Калиновка пришли с обыском детективы Государственного бюро расследований. В ГБР сообщили, что при обыске дома у волонтера Маруси Звиробий изъяли три единицы оружия. По ее словам, во время обыска у нее забрали оружие, флешку и телефон.