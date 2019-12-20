Соответствующий документ есть в распоряжении #Букв.

Согласно документу, 12 декабря, в день проведения брифинга министерства внутренних дел, посвященного ходу расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько изменил состав прокуроров, занимающихся этим делом.

“С целью обеспечения квалифицированного досудебного расследования с учетом опыта процессуальных руководителей и нагрузки на них возникла необходимость в замене состава группы прокуроров”, — говорится в постановлении.

Так были назначены прокуроры: Александр Лукашенко, Иван Темченко и Юрий Грицай.

Стоит отметить, что на брифинге, накануне которого произошли изменения в составе группы прокуроров, присутствовали, в том числе, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков и Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, как стало известно редакции из собственных источников, одного из назначенных в деле Шеремета прокуроров — Александра Лукашенко — уволили с должности. Причиной для этого послужило то, что прокурор не смог пройти переаттестацию.

Напомним, именно Лукашенко подписал подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения одному из фигурантов дела — Андрею Антоненко. Кто такой Александр Лукашенко и каким количеством имущества владеет семья прокурора с 16-летним стажем ранее разбирались #Буквы.

#Буквы направили в ГПУ запрос относительно того, что послужило причиной такой внезапной замены и связана ли она с проведением брифинга.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. Результаты расследования и имена подозреваемых были озвучены на брифинге МВД 12 декабря. #Буквы собрали все подробности убийства журналиста, которые прозвучали там.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.