Самая долгожданная видеоигра года — Cyberpunk 2077 установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков: более 1 млн человек.

Об этом сообщает издание Engadget.

Как известно, Steam — это онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, который выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.

Согласно базе данных Steam, 10 декабря, сразу после запуска Cyberpunk 2077, число одновременно играющих в нее геймеров превысило 1 млн человек (1 003 262 человека).

Этот показатель превышает предыдущий рекорд Steam, установленный еще в 2015 году: тогда в компьютерную игру Fallout 4 одновременно играли 472 тыс. 962 геймера.

Как отмечает издание, поскольку Cyberpunk 2077 также доступна в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр GoG, в Epic Games Store, а также в игровом потоковом сервисе Stadia и в GeForce Now, можно предположить, что геймеров, сразу же принявшихся осваивать новую видеоигру, было значительно больше.

Релиз Cyberpunk 2077 из-за ажиотажа даже спровоцировал непродолжительные сбои в работе Steam.

Как известно, Cyberpunk 2077 — компьютерная ролевая игра в жанре Action/RPG. Она была разработана польской студией CD Projekt RED (создателем популярных игр о “Ведьмаке”).

Cyberpunk 2077 является продолжением игры “Киберпанк 2020”, действия происходят спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви (англ. V), пол, параметры внешности и прошлое которого игроки смогут выбирать сами. Игроку предоставляется на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Игровой мир состоит из города, поделенного на уникальные районы, в котором присутствует полный цикл дня и ночи.