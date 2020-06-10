В Черновицкой области при задержании грабитель ранил двух сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских. В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что полицейские получили данные о том, что 36-летний ранее судимый иностранец готовит нападение на частный дом.

По информации полиции, мужчина мог быть вооружен, поэтому при задержании было привлечено спецподразделение КОРД. В доме, который преступник предположительно собирался ограбить, правоохранителями была устроена засада.

Сообщается, что мужчина проник в дом через окно подвала ночью на 10 июня. Услышав фразу “работает полиция”, он пытался бежать и начал стрельбу, в результате которой двое полицейских получили огнестрельные ранения. Для того, чтобы задержать преступника, полицейские также использовали огнестрельное оружие и ранили его в бедро.