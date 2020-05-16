Об этом сообщают #Буквы.

Музыкальное шоу организовано вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.

Мероприятие стартовало в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция онлайн-концерта происходит на “UA: Первый”.

Ведущие Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит из концертного зала в Нидерландах без зрителей представляют на 360-градусном LED-экране 41 участника конкурса, в том числе и победителей Национального отбора от Украины – группу “Go_A”.

К музыкальному шоу присоединились и участники прошлых конкурсов “Евровидения”.

Так, победительница 24-го конкурса “Евровидение-1979” Гали Атари спела свой хит “Hallelujah” вместе с хором участников прошлых конкурсов “Евровидения”. А победитель “Евровидения-2015” Монс Сельмерлев выполнил свою песню “Heroes”.

Кроме того, победительница “Евровидения-2007” Мария Шерифович в дуэте с победительницей “Евровидения-2018” Netta представили новую акустическую песню.