Об этом сообщает агентство Reuters.
Руководителя элитного подразделения “Корпуса стражей исламской революции” убили 3 января при помощи беспилотников. Вашингтон обвинял генерала в подготовке атак на американские военные базы в Ираке.
“Махмуд Мусаи-Мажд, который шпионил для ЦРУ и Моссада, осужден на смерть. Он сообщил о местонахождении мученика Сулеймани нашим врагам”, – заявил представитель иранского суда.
Приговор будет выполнено в ближайшее время.
- Напомним, в ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.