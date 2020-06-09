В Иране приговорили к смертной казни гражданина, который предоставил информацию американским и израильским спецслужбам о местонахождении убитого верховного главнокомандующего Ирана Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Руководителя элитного подразделения “Корпуса стражей исламской революции” убили 3 ​​января при помощи беспилотников. Вашингтон обвинял генерала в подготовке атак на американские военные базы в Ираке.

“Махмуд Мусаи-Мажд, который шпионил для ЦРУ и Моссада, осужден на смерть. Он сообщил о местонахождении мученика Сулеймани нашим врагам”, – заявил представитель иранского суда.

Приговор будет выполнено в ближайшее время.