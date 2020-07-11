Греция и ЕС осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии

Европейский союз и Греция осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Отмечается, что собор Святой Софии имеет сильную символическую, историческую и универсальную ценность.

“В Турции сложились устоявшиеся традиции сохранения культуры, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости. Вызывает сожаление постановление Государственного совета страны об отмене одного из знаковых решений современной Турции и решение президента Эрдогана отдать памятник в распоряжение Управления по религиозным делам”, – говорится в заявлении.

Боррель также добавил, что Турция, которая является одним из основателей Альянса цивилизаций (международной организации по налаживанию межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия), “взяла на себя обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и поощрять терпимость и сосуществование”.

Кроме того, решение о смене статуса собора Святой Софии осудили и в Греции.

Как передает Reuters, в стране заявили, что это будет иметь последствия не только в отношениях между двумя странами, но и в отношениях Турции с Европейским союзом.

Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.