Об этом сообщает агентство Reuters.

Подписание состоялось 2 января в Афинах. В церемонии приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.

По указанному трубопроводу газ будет транспортироваться из новых морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.

EastMed может обеспечить альтернативный источник газа для Европы, которая сейчас в значительной степени зависит от поставок из России.

Согласно проекту, EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и далее в Италию.

Инвестиции в строительство оценивают в 6 – 7 млрд долларов, а мощность газопровода составит минимум 10 млрд кубометров газа в год.

Завершить строительство планируется к 2025 году.

До 2022 года в Брюсселе будет принято решение о том, возьмет ли Евросоюз на себя половину общей стоимости проекта. Еще половину расходов по строительству готовы взять на себя греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison.