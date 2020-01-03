Об этом сообщает агентство Reuters.
Подписание состоялось 2 января в Афинах. В церемонии приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.
По указанному трубопроводу газ будет транспортироваться из новых морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.
EastMed может обеспечить альтернативный источник газа для Европы, которая сейчас в значительной степени зависит от поставок из России.
Согласно проекту, EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию и далее в Италию.
Инвестиции в строительство оценивают в 6 – 7 млрд долларов, а мощность газопровода составит минимум 10 млрд кубометров газа в год.
Завершить строительство планируется к 2025 году.
До 2022 года в Брюсселе будет принято решение о том, возьмет ли Евросоюз на себя половину общей стоимости проекта. Еще половину расходов по строительству готовы взять на себя греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison.
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- Государственный департамент США потребовал от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.