В Греции разрешили открыть кафе и рестораны с понедельника, 25 мая, в рамках постепенного снятия ограничений в связи с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте международного информационного агентства Reuters.

Мэр Афин Костас Бакояннис сказал, что открытие сектора общественного питания является подготовкой к летнему курортному сезону. Таким образом, это станет одним из шагов по возобновлению экономики.

В кафе и ресторанах будут действовать определенные правила: между столами должна быть соблюдена дистанция, а официанты должны быть в масках.

Всего в стране было зарегистрировано 2878 случаев и 171 смертей – наименьшее количество по сравнению с другими членами ЕС.

Напомним, по словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.

Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии.

Украины в этом списке нет.

Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирус за 5 дней до приезда в страну.