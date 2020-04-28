В Греции объявили о поэтапном смягчении карантина с 4 мая.

Об этом сообщает греческое издание Ekhatemirini.

Уточняется, что с 4 мая в Греции будут сняты ограничения на передвижение граждан. При этом пляжи останутся закрытыми.

“Откроются книжные магазины, электронные товары, службы техосмотра автомобилей и магазины спортивных товаров. Парикмахерские, но по предварительной записи. Остальная часть розничной торговли возобновится в понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Они откроются 1 июня. Во всех магазинах, конечно, будет ограничена плотность посетителей. Будут приняты строгие меры для защиты работников”, – рассказал глава правительства.

Также с 4 мая для индивидуальных молитв будут открыты церкви.

С 11 мая возобновятся занятия в старших классах школ. Еще через неделю пойдут в школы учащиеся всех классов школ.

“Начальные и детские сады остаются закрытыми. Они могут быть открыты 1 июня, и только если мы будем абсолютно уверены, что развитие эпидемии идет вниз”, – сказал премьер.

Отмечается, что спортивные мероприятия со зрителями, концерты и фестивали вероятнее всего не будут разрешены до конца лета.