Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
“Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность возобновить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах”, – сказано в сообщении.
При этом Кулебу также пригласили с рабочим визитом в Грецию, если обстоятельства будут это позволять.
Напомним, что в Киеве из-за эпидемиологической ситуации приняли решение пока не возобновлять работу бассейнов и ресторанов.
- 3 июня Кабинет Министров Украины принял решение об очередном этапе ослабление карантина.
- Министерство охраны здоровья обнародовало новые правила работы ресторанов и кафе, которые смогут полноценно возобновить работу с 5 июня.