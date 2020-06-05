В Греции намерены возобновить сообщение с Украиной с июля, если эпидемиологическая ситуация в обеих странах до того времени не ухудшится.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

“Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность возобновить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах”, – сказано в сообщении.

При этом Кулебу также пригласили с рабочим визитом в Грецию, если обстоятельства будут это позволять.

Напомним, что в Киеве из-за эпидемиологической ситуации приняли решение пока не возобновлять работу бассейнов и ресторанов.