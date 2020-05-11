Об этом говорится в материале CNN.

Привлекательность туристического сезона в Греции – не секрет, но для большинства из нас в разгаре коронавирусного кризиса проведение лета там может казаться только далекой мечтой. Или, может быть, нет, говорят греческие власти. Средиземноморская нация показывает редкую историю успеха по борьбе с коронавирусом.

Путем введения строгих и ранних карантинных ограничений Греции удалось удержать уровень смертности от коронавируса на потрясающе низком уровне – от COVID-19 в стране умерли 150 людей.

Уже на этой неделе в стране открылись парикмахерские и книжные магазины. Премьер-министр Греции Кириякис Мицотакис заявил, что уже этим летом государство допускает запуск осторожной модели по возвращению туристов.

“Опыт туризма этим летом может быть слегка иным, чем тот, к которому мы привыкли в предыдущих годах. Может быть, не будут работать бары, либо же не будет больших толп людей, но вы по-прежнему сможете фантастически отдохнуть в Греции в том случае, если глобальная эпидемия будет утихать”, – рассказал министр.

Открытие туризма неизбежно означает открытие страны для потенциальных носителей вируса, однако глава правительства Греции надеется, что действующий режим тестирования сократит риск. В настоящий момент каждый прибывший из-за границы в Грецию пассажир тестируется на коронавирус. Результаты приходят через 12 часов. Также по прибытию в Афины необходимо заполнять персональную форму с данными о маршруте, которая при обнаружении коронавируса может позволить властям проследить круг тесных контактов инфицированного.

“Возможно, людей будут тестировать перед посадкой на самолет, а не после прилета. Они смогут садиться в самолет только с негативным тестом или с тестом на антитела”, – говорит Мицотакис.

Премьер надеется, что страна сможет начать прием туристов уже 1 июля. При этом глава правительства рассчитывает на более обеспеченных туристов, поскольку большинство авиакомпаний-лоукостов, предлагающих недорогие билеты, не возобновят работу так быстро.

“Яхтинг, к примеру, агротуризм, туризм в маленьких отелях больше подходит для этого нового мира после пандемии”, – поясняет Мицотакис.

Отмечается, что в Греции отрасль туризма занимает по меньшей мере 20% ВВП. В 2019 году страну посетили 31 миллионов туристов, что втрое больше ее населения. Как минимум четверть греков работают в индустриях, связанных с туризмом.

Недавние прогнозы показывают, что 65% владельцев отелей в Греции боятся банкротства. Городские отели планируется открыть 1 июня, сезонные туристические – месяцем позднее.