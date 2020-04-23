Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что жесткие карантинные ограничения в Греции действуют еще с середины марта.

В государстве в данный момент было зафиксировано значительно меньше подтвержденных случаев коронавируса, чем в других европейских странах.

В Греции граждане могут передвигаться по улицам только с наличием официально утвержденного удостоверения. Эти меры будут продлены до 4 мая.

По состоянию на сегодняшний день в Греции подтверждено 2408 случаев заражения коронавирусом. 121 человек умер от COVID-19.