Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что жесткие карантинные ограничения в Греции действуют еще с середины марта.
В государстве в данный момент было зафиксировано значительно меньше подтвержденных случаев коронавируса, чем в других европейских странах.
В Греции граждане могут передвигаться по улицам только с наличием официально утвержденного удостоверения. Эти меры будут продлены до 4 мая.
По состоянию на сегодняшний день в Греции подтверждено 2408 случаев заражения коронавирусом. 121 человек умер от COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- В МОЗ Украины заявили, что рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.