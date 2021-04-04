Из-за роста заболеваемости COVID-19, Греция продлевает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля и на международные рейсы — до 19 апреля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно правилам, пассажиры, вылетающие в Грецию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, а также пройти выборочное тестирование на COVID-19.

Отмечается, что все иностранные туристы должны отбыть семидневный карантин. При этом путешественникам из Израиля, которые были полностью вакцинированы как минимум за две недели до поездки, изоляция не нужна – в соответствии с двусторонним соглашением о туризме между двумя странами.

Кроме того, запрещены большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский союз, – за исключением 10 стран, включая Великобританию. На внутренних рейсах разрешены только важные поездки.

Школы, непродовольственные магазины и рестораны в Греции закрыты, но власти планируют разрешить небольшим розничным магазинам с понедельника снова начать работать с некоторыми ограничениями.

В пятницу в Греции было зарегистрировано 3080 новых случаев инфицирования COVID-19 и 72 смерти от вируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 273 000 случаев заболевания и более 8 300 случаев смерти.