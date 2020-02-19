Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.
Требование Греции добавили к проекту переговорного мандата Европейского Союза с Лондоном в рамках нового торгового соглашения.
Этот проект передает общую позицию 27 стран ЕС относительно “возвращения или реституции незаконно вывезенных культурных ценностей в страны их происхождения”. При этом, конкретные предметы, которые нужно вернуть Греции, не указаны.
В Британском музее Лондона находятся 2500-летние мраморные скульптуры Парфенона, которые британский дипломат Лорд Елджин вывез из Афин в начале 19-го века, когда Греция находилась под властью Османской Турции. Вернуть их Британия отказывается.
В музее заявили, что мрамор, а это около половины 160-метрового фриза, Елджин покупал по юридическому контракту с Османской империей.
После такого заявления музея в Греции сказали, что скульптуры у них украли.
В свою очередь министр культуры Греции заявил, что Афины активизируют свою кампанию по возвращению мраморных скульптур Парфенона и рассчитывают получить поддержку от стран-членов ЕС, частью которого Британия больше не является.
Пресс-секретарь британского правительства пояснил, что на торговых переговорах с ЕС в следующем месяце не планировалось обсуждать вопрос возвращения скульптур из Греции.
“Позиция Великобритании в отношении скульптур Парфенона остается неизменной – они являются юридической ответственностью Британского музея … Это не подлежит обсуждению в рамках наших торговых переговоров”, – сказали в правительстве.
Власти Италии, Испании и Кипра публично поддержали Грецию в этом споре.
- Из галереи Colouer в Стокгольме украли более десятка скульптур Сальвадора Дали стоимостью более 500 тысяч долларов.