Греция ввела новый сбор в размере 20 евро, который будет взыматься с туристов за предоставление медицинских услуг во время пребывания в стране.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Отмечается, что этот сбор вводят впервые. Ранее все предоставляемые услуги были полностью бесплатными, единственным исключением была госпитализация.

Но в конце июля Министерство здравоохранения Греции постановило, что сбор в размере 20 евро будут платить все иностранцы, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и больницы.

Кроме того, платить сбор за предоставленные услуги будут и те, кто воспользовался неотложной медицинской помощью. При этом за анализы крови и другие виды обследований будут взыматься дополнительные сборы согласно тарифам, определенным греческой системой здравоохранения.