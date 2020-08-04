Об этом сообщает Greek Reporter.
Отмечается, что этот сбор вводят впервые. Ранее все предоставляемые услуги были полностью бесплатными, единственным исключением была госпитализация.
Но в конце июля Министерство здравоохранения Греции постановило, что сбор в размере 20 евро будут платить все иностранцы, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и больницы.
Кроме того, платить сбор за предоставленные услуги будут и те, кто воспользовался неотложной медицинской помощью. При этом за анализы крови и другие виды обследований будут взыматься дополнительные сборы согласно тарифам, определенным греческой системой здравоохранения.
- С 1 августа Греция разрешила круизным лайнерам посещать свои приморские города.