В пятницу, 25 сентября, шведская эко-активистка Грета Тунберг вместе со сторонниками вновь вышла на акцию протеста против изменений климата – после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, Тунберг с десятком других протестующих вышла на площадь перед парламентом Швеции в рамках возобновившихся акций в защиту климата “Fridays for Future” (“Пятницы ради будущего”).

“Главная надежда, как всегда, состоит в том, чтобы попытаться повлиять на уровень осведомленности и общественное мнение, чтобы люди становились более осведомленными”, – заявила активистка в комментарии журналистам.

Тунберг надела защитную маску и держала плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что в Швеции из-за ситуации с коронавирусом запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек. В связи с этим активистка в Twitter написала, что акции не будут массовыми, но одновременно будут проводиться в разных местах.

Как пишет агентство, вспышка коронавируса помешала движению “Fridays for Future” проводить массовые митинги в последние месяцы. Это снизило его общественный авторитет.

Указанное движение призывает к большим усилиям в борьбе с изменениями климата. С момента начала пандемии COVID-19 оно в основном проводило свои акции в Интернете.

Грета Тунберг начала свои одиночные акции протеста перед зданием парламента Швеции в Стокгольме 20 августа 2018 года.

Вскоре ученики и студенты со всего мира начали следовать ее примеру, устраивая регулярные крупные протесты. Тунберг приглашали выступить перед политическими и деловыми лидерами на конференциях ООН и ежегодном экономическом форуме в Давосе.