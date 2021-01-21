Шведская экологическая активистка Грета Тунберг потроллила в соцсетях экс-президента США Дональда Трампа. Для этого Тунберг использовала насмешливую фразу политика, ранее адресованную ей.

Об этом сообщает издание The Hill.

Так, Тунберг опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях фото Трампа, который садится в вертолет Marine One на лужайке перед Белым домом, чтобы в последний раз покинуть Вашингтон в качестве президента США.

Фото было сделано в день инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена – 20 января.

Снимок Тунберг сопроводила ироничной подписью: “Он выглядит очень счастливым пожилым человеком, который ожидает светлого и прекрасного будущего. Так приятно видеть!”

Таким образом экоактивистка процитировала высказывание Трампа о себе самой, прозвучавшее в 2019 году.

Как известно, Дональд Трамп ранее не раз подвергал критике заявления и действия Тунберг.

Так, в сентябре 2019 года экоактивистка выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Тунберг тогда обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, тогда как человечество находится “на пороге массового вымирания”. Трамп впоследствии написал саркастический пост в Twitter, назвав активистку “очень счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего”. “Так приятно видеть!” – написал тогда Трамп.

После того как Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, американский лидер посоветовал ей “поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом”.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Тунберг призывала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.