Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Глава жюри фонда Хорхе Сампайо заявил, что премию Грете присудили за человечность, а также за то, что она сумела мобилизоваться молодое поколение на борьбу с климатическими изменениями.

“Грета смогла мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменениями климата. Она награждена за свою упорную борьбу за сохранение нынешнего положения”, – сказал он.

Полученные средства Грета пообещала разделить между организациями и проектами, которые работают в области защиты окружающей среды.

“Это больше денег, чем я могу себе представить. Их, через мой фонд, передадут разным организациям и проектам, работающим ради помощи людям, которые на передовой, пострадавшим от климатического кризиса и экологического кризиса”, – рассказала Грета.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020