Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Глава жюри фонда Хорхе Сампайо заявил, что премию Грете присудили за человечность, а также за то, что она сумела мобилизоваться молодое поколение на борьбу с климатическими изменениями.
“Грета смогла мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменениями климата. Она награждена за свою упорную борьбу за сохранение нынешнего положения”, – сказал он.
Полученные средства Грета пообещала разделить между организациями и проектами, которые работают в области защиты окружающей среды.
“Это больше денег, чем я могу себе представить. Их, через мой фонд, передадут разным организациям и проектам, работающим ради помощи людям, которые на передовой, пострадавшим от климатического кризиса и экологического кризиса”, – рассказала Грета.
I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->
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— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020
Первые 100 тысяч евро из призового фонда получит компания SOS Amazonia. Она занимается борьбой со вспышками коронавируса в Амазонии.
Аналогичную сумму передадут фонду Stop Ecocide, который занимается тем, чтобы экоцид признали международным преступлением.
Стоит отметить, что это самая большая премия, которую когда-либо получала Грета.
- Ранее Грета Тунберг призвала к изменениям в США после того, как в Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства полицейскими темнокожего американца.