Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что все большее количество стран запрещают проведение крупных публичных собраний в рамках усилий по сдерживанию распространения вируса.

При этом, климатические протесты против изменения климата обычно привлекают много людей. В прошлом месяце тысячи людей вышли вместе с Гретой в английском городе Бристоль, еще тысячи присоединились к ней на митинге в Брюсселе на прошлой неделе.

Активистка назвала климатический кризис “самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество”. Она также добавила, что сейчас нужно найти новые способы информирования общества о климатически-экологическом кризисе вместо массовых забастовок.

“Вы можете присоединиться к диджитал-забастовке в эту пятницу: опубликуйте свое фото с забастовки и используйте наш хэштег”, – призвала Тунберг.

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take one week at the time. You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a photo of you striking with a sign and use the hashtag #ClimateStrikeOnline ! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate 4/4

School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.

Join the #DigitalStrike – post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVIDー19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 13, 2020