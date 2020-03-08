Об этом экоактивистка написала в Instagram.
“Сегодня Международный женский день, и мы вынуждены признать, что в нынешнем обществе женщины все еще далеки от равенства с мужчинами. У нас все еще очень долгий путь. Те, кто больше всего пострадает от климатического и экологического кризиса, – это те, кто уже являются наиболее уязвимым в социальном и финансовом отношении. И это, как правило, женщины, живущие на глобальном юге … Мы не сможем добиться справедливого решения проблемы климата без гендерного равенства”, – отметила Тунберг.
Он призвала помнить, что, то чего женщины действительно хотят сегодня и ежедневно – фундаментальные равные права, а не поздравления или празднования.
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Today is #InternationalWomensDay and we recognize that women are still far from equal to men in today’s societies. We still have a very long way to go. Those who will suffer the most from the climate- and environmental crisis are the ones who are already the most vulnerable, socially and financially. And that tends to be women living in the global south… We can not have climate justice without gender equality. And remember; what we women want today – and every day- is fundamental equal rights, not congratulations or celebrations.
Ранее сообщалось, что после проведения акции в поддержку климатических изменений на территории Бристоля (Великобритания), представители некоторых общественных и благотворительных организаций города заявили о необходимости возместить ущерб за вытоптанный газон на территории местного колледжа.