Экоактивистка Грета Тунберг считает, что для того, чтобы эффективно бороться с изменениями климата на планете, нужно, чтобы было обеспечено гендерное равенство в обществе.

Об этом экоактивистка написала в Instagram.

“Сегодня Международный женский день, и мы вынуждены признать, что в нынешнем обществе женщины все еще далеки от равенства с мужчинами. У нас все еще очень долгий путь. Те, кто больше всего пострадает от климатического и экологического кризиса, – это те, кто уже являются наиболее уязвимым в социальном и финансовом отношении. И это, как правило, женщины, живущие на глобальном юге … Мы не сможем добиться справедливого решения проблемы климата без гендерного равенства”, – отметила Тунберг.

Он призвала помнить, что, то чего женщины действительно хотят сегодня и ежедневно – фундаментальные равные права, а не поздравления или празднования.