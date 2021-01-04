Об этом она написала в своем Instagram.
Грета поблагодарила всех за поздравления и сообщила, что ее можно найти в одном из местных пабов.
“Сегодня ночью вы найдете меня в местном пабе. Я буду раскрывать все темные секреты заговора о климатических и школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут меня контролировать!” — написала активистка.
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“Я наконец-то свободна”, – завершила публикацию Грета.
- Шведская эко-активистка Грета Тунберг пошутила над президентом США Дональдом Трампом, использовав против него его же оружие.