Об этом она написала в своем Instagram.

Грета поблагодарила всех за поздравления и сообщила, что ее можно найти в одном из местных пабов.

“Сегодня ночью вы найдете меня в местном пабе. Я буду раскрывать все темные секреты заговора о климатических и школьных забастовках и моих злых кураторах, которые больше не могут меня контролировать!” — написала активистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Greta Thunberg (@gretathunberg)

“Я наконец-то свободна”, – завершила публикацию Грета.