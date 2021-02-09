Шведская эко-активистка Грета Тунберг случайно запостила твит с "методичкой" по написанию постов в поддержку протестов против законов о сельском хозяйстве в Индии, чем спровоцировала возбуждение уголовного дела индийскими правоохранителями.

Об этом сообщает New York Post.

Тунберг оформила этот пост как инструкцию для активистов, чтобы ей могло воспользоваться как можно больше людей.

В публикации давались советы что публиковать на эту тему, а также кого из знаменитостей тегать в постах. Например, упоминалась певица Рианна, которая ранее также высказывалась о протестах.

Сообщается, что рекомендации составил канадский фонд Poetic Justice Foundation, который занимается организацией мероприятий, “призванных провоцировать, оспаривать и устранять системное неравенство и предубеждения”.

Веб-сайт группы подтверждает, что она активно участвует в #FarmersProtest.

Но Тунберг, очевидно, не предупредили, что инструкция была секретной, поэтому сразу же после публикации активистка удалила пост.

Позже она написала новый твит со словами “Я все еще #StandWithFarmers и поддерживаю их мирный протест”.

Индийские власти отреагировали на публикацию – министерство иностранных дел страны выступило с заявлением, в котором обвинило “иностранных лиц” и знаменитостей в попытках навязать свою повестку дня и вмешаться в дела страны.

Полиция Дели в четверг подтвердила, что возбудила уголовное дело против создателей инструкции – фонда Poetic Justice Foundation.

“Призыв был вести экономическую, социальную, культурную и региональную войну против Индии”, – сказали NY Post в полиции.

Десятки тысяч индийских фермеров протестуют против новых законов о сельском хозяйстве, из-за которых, по их словам, они станут беднее и окажутся во власти корпораций.

В ходе наиболее жестокого столкновения 26 января, в День Республики Индии, сотни полицейских были ранены, а один протестующий погиб. Десятки фермеров также получили ранения, но официальные лица не назвали их число.