Текст выступления обнародован на сайте форума.

“Грета Тунберг говорит, что у нас меньше 8 лет, чтобы спасти планету”, – говорится в сообщении.

Выступление Тунберг состоялось в рамках панельной дискуссии на тему: “Формирование устойчивого пути к общему будущему”.

Активистка упомянула о докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) от 2018 года.

В нем говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали в ООН, есть у планеты. Если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем на 1,5 градуса. Сейчас указанный “углеродный бюджет” уже сократился.

В связи с этим Тунберг предупредила, что если мир продолжит использовать “углеродный бюджет” в том же темпе, выделяя около 42 гигатонн CO2 в год, то рост температур на Земле не удастся удержать ниже критического уровня в 1,5 градуса Цельсия.

По словам активистки, при нынешних темпах “углеродный бюджет” будет исчерпан за 8 лет: сейчас он составляет “менее 340 гигатонн CO2”.

Она выразила мнение, что более богатые страны должны сократить выбросы до нуля гораздо быстрее, чем ранее планировалось.

“Обратите внимание, что эти цифры носят глобальный характер, но все же никто ничего не говорит об аспектах справедливости, что абсолютно необходимо для того, чтобы Парижское соглашение работало в глобальном масштабе. А это означает, что более богатые страны должны сократить выбросы до нуля гораздо быстрее, а затем помочь более бедным странам сделать то же самое, чтобы люди в менее благополучных частях мира могли повысить свой уровень жизни… Большинство моделей предполагают, что будущие поколения, тем не менее, каким-то образом смогут выбрать сотни миллиардов тонн CO2 из воздуха с помощью технологий, которых сегодня не существует в требуемом масштабе. Возможно, это никогда не удастся”, – заявила активистка.

Тунберг подчеркнула, что “важно оставаться на температуре ниже 1,5 градусов по Цельсию”, потому что из-за роста температуры “даже на 1 градус люди умирают от климатических изменений”.

“People are dying from climate change. Every fraction of a degree matters.” – @GretaThunberg

