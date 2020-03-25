Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится в самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Тунберг рассказала, что чувствовала усталость, озноб, боль в горле, а также у нее был кашель. Экоактивистка сообщила, что у ее отца были похожие симптомы, но более сильные и с температурой.

“Последние две недели я на самоизоляции. Вернувшись из поездки в Центральную Европу, я изолировалась в чужой квартире от мамы и сестры, поскольку число заболеваний COVID-2019 было аналогично, как в Италии. Около 10 дней назад у меня появились некоторые симптомы, такие же как и у моего отца, который вместе со мной приехал из Брюсселя. Я чувствовала усталость, дрожь, боли в горле и кашель. У отца были такие же симптомы, но гораздо сильнее и с лихорадкой”, – написала Грета.

По ее словам, в Швеции невозможно сдать тест на коронавирус, если человек не нуждается в срочной медицинской помощи. По ее словам, власти рекомендуют всем, кто чувствует себя плохо, оставаться дома и самоизолироваться.

“Поэтому я не была протестирована на COVID-19, но очень вероятно, что он у меня был, учитывая совокупность симптомов и обстоятельств”, — сказала Тунберг.

Она заявила, что многие, особенно молодые люди, могут не иметь симптомов коронавирусной инфекции или иметь слабые симптомы.

“Сейчас я уже почти выздоровела, хотя почти не чувствовала себя плохо. Моя последняя простуда была намного хуже, чем этот вирус. Я бы, наверное, и не заподозрила, если бы не было схожих симптомов вместе с отцом. Я бы просто подумала, что сильно устала и немного кашляю. И это делает вирус намного опаснее. Молодые люди могут вообще не замечать симптомов или иметь очень легкие. Они не знают, что у них есть вирус, но могут передать его людям их группы риска”, – добавила Грета.

Она попросила всех прислушаться к советам врачей и экспертов, чтобы замедлить распространение вируса, так как это огромный риск и поведение молодых может стать отличительной чертой жизни и смерти для многих других.