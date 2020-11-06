Об этом сообщают #Буквы.
Сейчас, когда в США в самом разгаре подсчет голосов на президентских выборах, Дональд Трамп требует прекратить считать голоса в штатах, где результаты еще не объявлены, заявляя о якобы масштабных фальсификациях, или, как он говорит, мошенничестве.
Свою реакцию на Трамп выражает в Twitter, где чуть ли не половина его последних сообщений о выборах скрытые от глаз пользователей пометкой “Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах или ином гражданском процессе”.
Один из месседжей, которые Трамп много повторял за последние часы – “перестаньте считать”. Именно это сообщение смотивировал Тунберг подшутить над Трампом, использовав против него его собственные слова.
В декабре, когда Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, американский лидер посоветовал ей “поработать над проблемой с управлением гневом, а потом посмотреть хороший старый фильм вместе с другом”.
“Расслабься, Грета, расслабься”, – написал президент.
Теперь активистка посоветовала президенту то же.
“Так смешно. Дональд должен поработать над проблемой с управлением гневом, а потом посмотреть хороший старый фильм вместе с другом. Расслабься, Дональд, расслабься!”, – написала она.
В октябре Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
- Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он неоднократно заявлял, что не верит в “изменения климата” или “глобальное потепление”.
- У демократа Джо Байдена противоположное мнение. Он заверил, что одним из первых его решений на посту президента будет возвращение страны к Парижскому климатическому договору.