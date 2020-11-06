Шведская эко-активистка Грета Тунберг пошутила над президентом США Дональдом Трампом, использовав против него его же оружие.

Об этом сообщают #Буквы.

Сейчас, когда в США в самом разгаре подсчет голосов на президентских выборах, Дональд Трамп требует прекратить считать голоса в штатах, где результаты еще не объявлены, заявляя о якобы масштабных фальсификациях, или, как он говорит, мошенничестве.

Свою реакцию на Трамп выражает в Twitter, где чуть ли не половина его последних сообщений о выборах скрытые от глаз пользователей пометкой “Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение относительно участия в выборах или ином гражданском процессе”.

Один из месседжей, которые Трамп много повторял за последние часы – “перестаньте считать”. Именно это сообщение смотивировал Тунберг подшутить над Трампом, использовав против него его собственные слова.

В декабре, когда Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, американский лидер посоветовал ей “поработать над проблемой с управлением гневом, а потом посмотреть хороший старый фильм вместе с другом”.

Теперь активистка посоветовала президенту то же.

“Так смешно. Дональд должен поработать над проблемой с управлением гневом, а потом посмотреть хороший старый фильм вместе с другом. Расслабься, Дональд, расслабься!”, – написала она.

В октябре Грета Тунберг призвала жителей США проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.