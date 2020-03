Об этом сообщает ВВС.

Накануне 16-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на молодежной акции протеста Bristol Youth Strike 4 Climate (Бристоль, Великобритания), на которой собрались 30 тысяч человек.

После проведения акции участники оставили вытоптанный газон и сломанные цветы.

Участники акции стартовали от Колледжа Грин.

После того как митингующие отправились на акцию центральными улицами города, в Сети появились фото вытоптанного газона и заявления о необходимости собрать средства для возмещения убытков колледжу.

Пользователь соцсети Гэвин Маунтджой назвал произошедшее “парадоксом” и “иронией”, отметив, что люди, которые говорят о гибели планеты из-за бездействия других, сами “уничтожают зеленую зону”.

Другой пользователь, Барри Мур, написал, что организаторы акции, среди которых и Грета Тунберг, призваны “заплатить за ущерб”.

Джон Ушер, глава одной из бристольской благотворительной организации Sustrans, создал страницу GoFundMe после окончания марша с целью собрать £20 000. К утру воскресенья было пожертвовано более 9000 фунтов стерлингов.

Он заявил, что сделал это, так как понимает, что для колледжа важно иметь зеленый газон.

“Я подумал, что было бы неплохо что-то вернуть городу”, – прокомментировал он сбор средств.

Городской совет Бристоля, ответственный за Колледж Грин, заявил, что в скором времени осмотрит этот район.

Bristolians are great ❤️ We will assess the damage next week. If there are any funds left over after repairs we will use it for wildflower areas across the city. Thank you @jonusher for organising.

(This is a legitimate fundraiser) #WeAreBristol 🌿🌼🌸🌾🌺🍃 https://t.co/YYDwS6IsiV

— Bristol City Council (@BristolCouncil) February 28, 2020