Об этом сообщает ВВС.
Накануне 16-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг выступила на молодежной акции протеста Bristol Youth Strike 4 Climate (Бристоль, Великобритания), на которой собрались 30 тысяч человек.
После проведения акции участники оставили вытоптанный газон и сломанные цветы.
Участники акции стартовали от Колледжа Грин.
После того как митингующие отправились на акцию центральными улицами города, в Сети появились фото вытоптанного газона и заявления о необходимости собрать средства для возмещения убытков колледжу.
Пользователь соцсети Гэвин Маунтджой назвал произошедшее “парадоксом” и “иронией”, отметив, что люди, которые говорят о гибели планеты из-за бездействия других, сами “уничтожают зеленую зону”.
Другой пользователь, Барри Мур, написал, что организаторы акции, среди которых и Грета Тунберг, призваны “заплатить за ущерб”.
Джон Ушер, глава одной из бристольской благотворительной организации Sustrans, создал страницу GoFundMe после окончания марша с целью собрать £20 000. К утру воскресенья было пожертвовано более 9000 фунтов стерлингов.
Он заявил, что сделал это, так как понимает, что для колледжа важно иметь зеленый газон.
“Я подумал, что было бы неплохо что-то вернуть городу”, – прокомментировал он сбор средств.
Городской совет Бристоля, ответственный за Колледж Грин, заявил, что в скором времени осмотрит этот район.
Bristolians are great ❤️ We will assess the damage next week. If there are any funds left over after repairs we will use it for wildflower areas across the city. Thank you @jonusher for organising.
(This is a legitimate fundraiser) #WeAreBristol 🌿🌼🌸🌾🌺🍃 https://t.co/YYDwS6IsiV
— Bristol City Council (@BristolCouncil) February 28, 2020
Кай Дамани, один из организаторов мероприятия, сказал, что люди сделали все возможное в этих условиях.
“Когда вы смотрите на Колледж Грин сейчас, большая часть его полностью коричневая, но там, где цветы совершенно нетронуты, это показывает, что люди действительно заботятся о дикой природе”, – сказал он.
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