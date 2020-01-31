Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира 2020 года

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира во второй раз.

Об этом пишет AFP.

В частности, с данной инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

“Грета Тунберг является экоактивисткой, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира является то, что, несмотря на свой юный возраст, она работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис. Климатический кризис породит новые конфликты и, в конечном итоге, войну. Поэтому действия по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом установления мира”, – говорится в их письме, адресованном в Норвежский Нобелевский комитет.

Отмечается, что 17-летнюю Грету уже номинировали на Нобелевскую премию в 2019 году, когда лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.