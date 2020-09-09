Об этом сообщают #Букви.
Во вторник, 8 сентября, во временно оккупированном Донецке праздновали День освобождения Донбасса. В этот день в 1943 году во время немецко-советской войны был освобожден областной центр — Донецк. Оккупационные власти “ДНР” считают этот день “государственным” праздником.
По этому случаю российский певец Григорий Лепс провел масштабный двухчасовой концерт на площади Ленина. Многочисленные видео и фото с выступления можно найти в соцсетях.
На записях видно, что площадь и прилегающие улицы заполнены людьми. Посетители мероприятия без масок, о соблюдении дистанции также не идет.
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🤔А вы вообще помните столько людей на площади Ленина? ⠀ Больше новостей 👉 @typodon ⠀ #donetsk #донецк #днр #донецьк #типичныйдонецк #донецкулицыгорода #донецксити #донецк2018 #донецк2019 #донецк2020 #маникюрдонецк #донецкодежда #донецкманикюр #донецкднр #донецкфото #макеевка #донецк #днр
Праздничное настроение не покидало оккупированный город и после концерта.
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😄Люди едут домой после концерта с праздничным настроением, песни поют. Прям непривычно. Двойка ⠀ Больше новостей 👉 @typodon ⠀ #donetsk #донецк #днр #донецьк #типичныйдонецк #донецкулицыгорода #донецксити #донецк2018 #донецк2019 #донецк2020 #маникюрдонецк #донецкодежда #донецкманикюр #донецкднр #донецкфото #макеевка #донецк #днр
Заметим, выступление Лепса на Донбассе не был анонсирован на официальных страницах певца в соцсетях.
Накануне концерта в Донецке Лепс дал концерт в незаконно аннексированном Крыму.
Напомним, в августе 2015 Лепс был внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио формирует Министерством культуры Украины на основании.
Также СБУ признала Лепса персоной нон-грата.
В 2017 году волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес Лепсу в свою базу в связи с многочисленными концертами в Крыму.
- 8 августа, в день тишины за день до выборов президента Беларуси по всей стране происходили бесплатные концерты. Тогда же в Витебске должен был состояться и концерт Григория Лепса. После критики в адрес исполнителя выступление было перенесено.