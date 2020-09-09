Об этом сообщают #Букви. 

Во вторник, 8 сентября, во временно оккупированном Донецке праздновали День освобождения Донбасса. В этот день в 1943 году во время немецко-советской войны был освобожден областной центр — Донецк. Оккупационные власти “ДНР” считают этот день “государственным” праздником.

По этому случаю российский певец Григорий Лепс провел масштабный двухчасовой концерт на площади Ленина. Многочисленные видео и фото с выступления можно найти в соцсетях.

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#Донецк#Лепс

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На записях видно, что площадь и прилегающие улицы заполнены людьми. Посетители мероприятия без масок, о соблюдении дистанции также не идет.

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С днём освобождения Донбасса!!!

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Праздничное настроение не покидало оккупированный город и после концерта.

Заметим, выступление Лепса на Донбассе не был анонсирован на официальных страницах певца в соцсетях.

Накануне концерта в Донецке Лепс дал концерт в незаконно аннексированном Крыму.

Напомним, в августе 2015 Лепс был внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио формирует Министерством культуры Украины на основании.

Также СБУ признала Лепса персоной нон-грата.

В 2017 году волонтерский проект “Миротворец”, который называет себя “Центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка” внес Лепсу в свою базу в связи с многочисленными концертами в Крыму.

  • 8 августа, в день тишины за день до выборов президента Беларуси по всей стране происходили бесплатные концерты. Тогда же в Витебске должен был состояться и концерт Григория Лепса. После критики в адрес исполнителя выступление было перенесено.