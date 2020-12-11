В проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, объяснили, что символизирует шляпа, которая вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.

Об этом рассказал в комментарии УНН основатель проекта Игорь Добруцкий.

Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря главную елку Украины, которая была на стадии монтажа, украсили огромной шляпой.

Ранее основатель проекта FolkUkraine пояснил, что шляпа будет частью тематической экспозиции “Сказочный лес”.

Теперь Добруцкий сообщил, что волшебная шляпа будет “согревать” лесных героев, которые будут “жить” в дуплах сказочного пня, расположенного внизу елки.

“Елка тематическая у нас. Это две разные вещи — рождественский городок и тематическая елка для детей. Поэтому шляпа волшебная у нас на елке, а рождественский городок у нас в рождественских звездах восьмиугольных… “Сказочный лес”, потому все то, что живет и растет в лесу — оно на елке. А внизу сказочный пень, в котором также живут звери в дуплах… Волшебная шляпа как раз греет этих лесных героев. Она накрывает их, потому что она волшебная. Она согревает их. Это для того, чтобы понять — надо прийти посмотреть”, — сказал Игорь Добруцкий.

Добруцкий также отметил, что вся территория будет в стиле сказочного леса. Новогодний городок будет накрывать большая “шляпа-шатер” в виде иллюминации, которая будет выглядеть как звездное небо из гирлянд.