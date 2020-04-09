Об этом сообщила Судебная власть Украины.

Сегодня, 9 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В частности, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной – с 22:00 до 6:00.

Грымчаку также продлили срок действия обязанностей на шестьдесят дней – до 12 июня 2020 года включительно. Он обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Напомним, 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении. Позднее Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.