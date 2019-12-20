Об этом она рассказала во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, комментируя информацию о недовыполнении бюджета и приостановлении выплат, сообщает корреспондент #Букв.

По словам министра, в госбюджет-2019 поступило меньше денег, чем ожидалось, от НДС на ввезенные на территорию Украины товары. И для этого есть несколько причин, в том числе укрепление курса гривны.

“Есть ряд доходов, по которым у нас есть недовыполнение. Какие это доходы на сегодняшний день? В первую очередь это – НДС с ввезенных на территорию Украины товаров, то есть то, что мы говорим о доходах таможни. В чем тут причина недовыполнения? И это недовыполнение довольно значительное в этом году. В первую очередь, это ряд решений, которые были приняты после того, как был принят бюджет на 2019 год. В декабре 2018 года была внесена поправка, которая предоставила льготу, которая не была учтена в бюджете, на ввоз оборудования для альтернативной энергетики. Мы уже видим сейчас, что эта льгота стоила нам 9 млрд недополученных денег”, – отметила Маркарова.

Она уточнила, что вторая причина – “более сильный, чем закладывалось в макропрогнозе, курс гривны к валютам”.

“Поэтому фактически те товары, которые заходят как импортные, с них уплачивалось значительно меньшая пошлина”, – рассказала министр.

Третья причина, по ее словам, – стоимость углеводородов (газа).

“То, что является позитивным трендом, что цена на газ снижается, это позволяет снижать тарифы – но это также означает что от растаможки этого газа мы получаем меньше платежей. Вот суммарно все эти факторы повлияли на то, что суммарно по таможенным платежам были недовыполнения”, – подчеркнула Маркарова.

Министр уточнила, что есть и другие факторы недовыполнения поступлений.

“Есть еще ряд других налогов, по которым было недовыполнение. Это рента, рентная плата за добычу углеводородов. В результате в этом году около 11 млрд недополучено. И это акциз с произведенных товаров. Мы все знаем, какая большая проблема у нас есть с подакцизными товарами. Сигареты, табачные изделия и алкоголь”, – объяснила глава Минфина.

Маркарова также перечислила сферы, в которых наблюдается перевыполнение поступлений по доходам.

“У нас есть перевыполнение по налогу на доходы физических лиц, то есть зарплаты растут. Мы больше в этом году уже получили налога на доходы физических лиц, мы больше получили налога на доходы предприятий, при чем я хочу заметить, значительно больше. То есть прибыль предприятий растет, в том числе благодаря макроэкономической ситуации. И мы получили больше также по некоторым другим налоговым поступлениям”, – сообщила Маркарова.

Экс-глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп от “Европейской Солидарности” Нина Южанина, в свою очередь, обвинила министра финансов и премьер-министра в некомпетентности. По ее словам, 9 млрд грн НДС при ввозе оборудования для альтернативной энергетики все равно нужно было бы вернуть.