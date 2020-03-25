Украинская гривна снова подешевела по отношению к американскому доллару.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Уточняется, что на 26-е марта 2020-го года официальный курс украинской валюты был установлен на уровне 27,9952 за один американский доллар.

Таким образом, украинская гривна подешевела на 18 копеек по отношению к американскому доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.