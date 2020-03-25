Covid-19 Украина

обновлено 03.25.2020 в 18:02

Всего:

116(+14)

Болеют:

111(+14)

Выздоровели:

1

Умерло:

4(+1)

19:07 Суд продлил следствие по делу Гандзюк до июня
18:55 Amazon открыл бесплатный доступ к детским шоу
18:35 Кличко о нарушителях карантина в Киеве: Надо штрафовать, если ума не хватает
18:32 Зеленский провел селекторное совещание с мэрами и главами ОГА
18:26 Кабмин внес в Раду законопроект о бесперебойном обеспечении военных питанием
18:14 Эпидемиолог прогнозирует, что пик смертности от COVID-19 в США будет через три недели
18:10 В столице Канады объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
18:09 Гривна снова подешевела
17:56 Испания опередила Китай по количеству умерших от коронавируса
17:53 Польша продлила закрытие границ до 13 апреля
17:48 В Европарламенте 6 случаев коронавируса
17:46 Турция выдвинула обвинения 20 лицам по делу об убийстве журналиста Хашогги
17:38 В Кабмине планируют проводить заседания дистанционно из-за COVID-19
17:35 В Запорожской области коронавирусом заразились пять человек
17:31 YouTube Music начал показывать тексты песен
17:08 В Украине за неделю от гриппа умерли два человека, – Минздрав
16:55 Минобразования перенесет сроки проведения ВНО-2020
16:43 В Сингапуре разработали тест, выявляющий COVID-19 за несколько минут
16:29 YouTube ухудшит качество видео по всему миру из-за пандемии
16:16 Три новых случая COVID-19 подтвердили в Киеве
16:00 Кабмин разрешил платить субсидии гражданам, уволенным с работы во время карантина
15:58 Стало известно, при каком условии «Евросолидарность» придет на внеочередную сессию
15:53 К украинским полярникам заглянул тюлень-крабоед
15:52 Музыканты Боно, Will.I.Am и другие записали вдохновляющую песню
15:51 Шмыгаль назвал граждан, вернувшихся в Украину, «источником коронавируса»
15:38 В Tor Browser исправили баг, через который отслеживались пользователи
15:28 Украинский лучник Виктор Рубан показал, как тренируется дома
15:13 Антициклон принесет в Украину солнечную и сухую погоду
15:11 Жителя Одесской области с COVID-19, который не самоизолировался, нашла полиция
15:02 Иран может столкнуться со второй волной эпидемии COVID-19
15:00 Любомира Мандзий стала новой исполняющей обязанности министра образования
14:57 Кабмин рекомендовал не увольнять госслужащих во время карантина
14:45 Кабмин предлагает сажать в тюрьму за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Гривна снова подешевела

Украинская гривна снова подешевела по отношению к американскому доллару.

Среда, 25 марта 2020, 18:09

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Уточняется, что на 26-е марта 2020-го года официальный курс украинской валюты был установлен на уровне 27,9952 за один американский доллар.

Таким образом, украинская гривна подешевела на 18 копеек по отношению к американскому доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.

Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин считает, что курс не упадет ниже 27,5 грн за доллар, если НБУ и дальше будет придерживаться своей текущей политики, а ограничения на движение транспорта и дальше будут действовать на время карантина.

Последний раз доллар стоил 27 гривен в июне 2019 года.

  • 17 марта в обменниках Киева курсы доллара стремительно вырос и превысил 29 грн.
Теги: , гривна, доллар, евро, курс валют

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!