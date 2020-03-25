Гривна снова подешевела

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.
Уточняется, что на 26-е марта 2020-го года официальный курс украинской валюты был установлен на уровне 27,9952 за один американский доллар.
Таким образом, украинская гривна подешевела на 18 копеек по отношению к американскому доллару по сравнению с предыдущим банковским днем.
Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин считает, что курс не упадет ниже 27,5 грн за доллар, если НБУ и дальше будет придерживаться своей текущей политики, а ограничения на движение транспорта и дальше будут действовать на время карантина.
Последний раз доллар стоил 27 гривен в июне 2019 года.
- 17 марта в обменниках Киева курсы доллара стремительно вырос и превысил 29 грн.